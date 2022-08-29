İlhan Palut: "Daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du" - Son Dakika
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İlhan Palut: "Daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du"

29.08.2022 22:35
İlhan Palut: "Daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du. Enteresandır, rakibimiz on kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman, biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki tane namağlup takımın mücadelesi vardı sahada. Biz yine sonuç olarak her ne kadar Eskişehir'de de oynasak, kendi sahamızdaki bir maçtı. Tüm planlarımızı kazanma üzerine kurmuştuk. Tüm hazırlığımızı da Fenerbahçe'nin son üç maçta uyguladığı, 3-4-3 sistemine göre yapmıştık. Bu noktada maça son derece etkili başladık. Oyun hakimiyeti bizdeydi, daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du. Enteresandır, rakibimiz on kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman, biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık. Sabırla yavaş oynamayı birbirine karıştırdık ve artı bir kişi oynadığımız yarım saatlik süreyi yeteri kadar efektif kullanamadık. Daha sonra zaten gördünüz on kişi biz de on kişi kaldık. Takımın tekrar oyuna karakter koydu mücadelesini sürdürdü ve çokça uyguladığımız bir Pozisyonda galibiyet golünü bulduk. Doksan dakika çok çok iyi mücadele eden bir Konyaspor takımı vardı. Bunun yanında dönem dönem pozitif futboldan, hücum futbolundan da çok değerli enstantaneler ortaya koyan bir Konyaspor takımı vardı sahada. Bizim için değerli bir galibiyet aldık. Bu arada Fenerbahçe'yi de Avrupa macerasından dolayı kutluyor ve başarılar diliyorum. Maalesef biz devam edemedik. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Yarın itibarıyla da Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

İlhan Palut, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du' - Son Dakika

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