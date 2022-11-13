Galibiyet sonrası konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Soyunma odasına girer girmez üzücü haberi öğrendik

Dolapta ne kadar kışlık varsa çıkarın! Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü İlhan Palut, Taksim'de yaşanan bombalı saldırı ile ilgili duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"HER CAN ÇOK DEĞERLİ"

İlhan Palut yaptığı açıklamada, "Soyunma odasına girer girmez başkanımız bizi yaşanılan durumdan haberdar etti. Gerçekten son derece üzücü, vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur." dedi.

"KENDİ ADIMA DOĞRU OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Palut ayrıca, "Maça gelince de biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum. Bu ortamda da daha fazla teknik ve taktik açından da konuşmanın kendi adıma doğru olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.