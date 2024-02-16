Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Beşiktaş maçı zor olacak ama inanıyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Beşiktaş zor bir rakip. Kendi sahasında kuvvetli bir takım. Kolay bir maç olmayacak ama ilk önce inanmak lazım. Bu inancı da sahada en iyi şekilde göstermek zorundayız" dedi.
Konyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Omerovic, "Son oynadığımız maçta takımımı tekrardan tebrik etmek isterim. Maç kolay değildi, çok baskı vardı. Aynı zamanda da bizi o maçta destekleyen seyircimizi her zaman bekliyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte başarırız. Beşiktaş zor bir rakip. Kendi sahasında kuvvetli bir takım. Kolay bir maç olmayacak ama ben inanıyorum ki bütün bu hazırlıkları iyi bir sonuca odaklamamız gerekiyor. İnanıyorum ki iyi gidişatı bu maçta da devam ettiririz. Kolay bir maç olmayacak ama ilk önce inanmak lazım. Bu inancı da sahada en iyi şekilde göstermek zorundayız" diye konuştu.
Filip Damjanovic: "Beşiktaş'a karşı kendimizi hazır hissediyoruz"
Konyasporlu Sırp Stoper Filip Damjanovic ise, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Tabii ki zor bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim. En son aldığımız galibiyetten sonra bizde bir ivme kazandırmasını bekliyoruz. Genel anlamında baktığımızda baktığımız da Beşiktaş'a karşı kendimizi hazır hissediyoruz. Daha rahat bir ortam olmasını umut ediyoruz. Çünkü son maçımızdan mutluluk ve galibiyet ile ayrıldık" şeklinde konuştu. - KONYA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
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