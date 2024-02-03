Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık, 1 puan aldık

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştıkları Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu. Omerovic, "Beklediğimiz gibi bir Çaykur Rizespor oyunu vardı. Kaleye çok hızlı bir şekilde topu götürmek isteyen ve sert bir baskı ile rakibi kaos içerisine sokarak gol bulmaya çalıştı. Belli yerlerde bunu başardılar. Bizim maçtan önceki stratejimiz daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla doğru paslarla doğru boşlukları bulmaktı. Kaleye gitmeye çalıştık. Direk kontra ataklarda ve duran toplarda atak yapmaya çalıştık. Rizespor kendi istediği oyunu yaptı. Genel olarak şunu diyebilirim, istediğimiz oyunu oynadık, sonuç olarak da 1 puan aldık. Bundan memnunda olabiliriz. 2 puan kaybettiğim için üzgün değilim ama oyuncularımın verdiği reaksiyon için teşekkür ederim. Onların ödülü aslında 3 puan olması gerekirdi" şeklinde konuştu. - RİZE
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