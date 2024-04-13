Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Skoru koruma durumu arttı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Skoru koruma durumu arttı

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Kasımpaşa karşısında atılan ilk gol sonrası skoru koruma durumunun arttığını belirterek, takımın savaşma gücünü gösterdiğini söyledi. Omerovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'yı analiz ettiklerini ve ilk 25 dakika pas oyunu ile oyunu kontrol altına aldıklarını belirtti. Gol attıktan sonra skoru koruma durumunun arttığını ifade eden Omerovic, takımın ayakta durması ve galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

13.04.2024 16:44
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Kasımpaşa karşısında atılan ilk gol sonrası skoru koruma durumunun arttığını belirterek, takımın savaşma gücünü gösterdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Kasımpaşa'yı analiz etmeye çalıştık. Direkt oynayan bir takım. Onların oyunları oturdu. Topladığı puanlar, attığı goller bunu gösteriyor. Topu daha kolay ceza sahası içine götürmesi, duran top alması avantajlı hale getirebiliyorlar. İlk 25 dakika pas oyunu ile oyunu kontrol altına aldık. Gol attıktan sonra doğal olarak durumuz bu şekilde olduğu için takım içinde skoru koruma durumu artıyor. Futboldaki doğal durum. En önemlisi o irade gücü, o savaşma gücünü takım gösterdi. Olumsuz sonuçlardan sonra takımın ayakta durması, bugünkü galibiyetimiz çok değerli. İnanıyorum ki içerideki maçı kazanıp en azından bir adım daha istediğimiz puanlara yakınlaşırız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkürler. En büyük tebrik futbolcularımıza" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Skoru koruma durumu arttı - Son Dakika

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