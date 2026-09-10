Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlığını yarın tamamlayacak
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlık sürecini tamamlayacak.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı ve kuvvet hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik çalışmanın ardından topla oyunla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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