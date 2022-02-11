Üye Girişi
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

11.02.2022 17:35
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement