Konyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi İstatistikler

Konyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi İstatistikler
06.05.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor deplasmanda, Konyaspor ise evinde kaybetmedi. İki takımın form durumu dikkat çekiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Konyaspor ise evinde oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada iki takımın verileri dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçlarda mağlup olmazken, ev sahibi Konyaspor ise sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmedi.

Trabzonspor deplasman sıralamasında ikinci sırada

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer, evinde 32 puan toplarken dış sahada ise 33 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 29 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü. Fatih Tekke'nin öğrencileri 33 puanla dış sahada en fazla puan toplayan 2. takım konumunda yer alıyor.

Dış sahada ikinci yarı yenilmedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, dış sahada son yenilgisini 22 Aralık 2025'de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 4-3'lik sonuçla almıştı. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu süreçte Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Kayseri ve Eyüpspor maçlarından 3 puanla döndü. Antalyaspor ve Alanyaspor deplasmanlarında ise beraberlik elde etti.

Konyaspor evinde duvar ördü

Konyaspor, sezon içinde yaşadığı dalgalı performansa rağmen iç sahada ortaya koyduğu dirençli görüntüyle dikkat çekiyor. Özellikle teknik direktör değişiminin ardından yakaladığı çıkış, yeşil-beyazlı ekibi sahasında daha zorlu bir rakibe dönüştürdü. Kasım ayından bu yana evinde kolay puan kaybetmeyen Konyaspor, iç sahada oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Samsunspor karşısında 3-1'lik skorla alan Konya temsilcisi, bu maçın ardından sahasında 3 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Konyaspor, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü ve toplam 21 puan topladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:21:44. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor - Trabzonspor Maçı Öncesi İstatistikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.