Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını İlhan Palut yönetiminde sürdürdü

Konyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.