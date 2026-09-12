Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi; Palut'tan oyuncularına övgü - Son Dakika
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Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi; Palut'tan oyuncularına övgü

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından oyuncularını kutlayarak her maçta bu kadar mücadele edip savaşmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, her maçta büyük mücadele verip savaşmaları gerektiğini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige kötü başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada takımın mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Palut, "Gol, çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü. İlk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Trabzonspor'un herhalde bir tane Salah'ın yukarı vurduğu top vardı. Onun dışında bizim adımıza daha agresif geçen bir ilk yarıydı." diye konuştu.

Palut, oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu kaydederek "Oyuncularımı kutluyorum. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı, hayır ama onlara da bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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