Konyaspor, Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde kulüp yetkilileri hazır bulundu. Ufuk Akyol, yeşil-beyazlı formayla başarılar elde etmek için sahaya çıkacak.

27.06.2024 18:07
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stuttgart alt yapısında yetişen Ufuk Akyol; Heidenheim, F. Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giydi. Ufuk Akyol, yeşil-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

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