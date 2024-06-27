Konyaspor, Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Spor

Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stuttgart alt yapısında yetişen Ufuk Akyol; Heidenheim, F. Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giydi. Ufuk Akyol, yeşil-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek. - KONYA