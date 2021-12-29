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Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

29.12.2021 18:05
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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İttifak Holding, Ümraniyespor, Konyaspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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