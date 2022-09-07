Amar Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Amar Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı

07.09.2022 17:20
Amar Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı

Konyaspor'un Bosna-Hersekli oyuncusu Amar Rahmanovic, Rusya ekibi Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.

Konyaspor'un Bosna-Hersekli oyuncusu Amar Rahmanovic, Rusya ekibi Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor orta saha oyuncusu Amar Rahmanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya'nın Krylya Sovetov Samara takımı arasında futbolcumuz Amar Rahmanovic'in transferi için anlaşma sağlanmıştır. Konyasporumuza verdiği katkılardan dolayı Rahmanovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Rahmanovic, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 61 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - KONYA

YORUMLAR
500
İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim Türkiye'nin Mobil Oyun Sektörü Ekonomideki Sıkıntılara Rağmen Nasıl Büyüyor? Türkiye'nin Mobil Oyun Sektörü Ekonomideki Sıkıntılara Rağmen Nasıl Büyüyor?
Kaynak: İHA

Konyaspor, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amar Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Amar Rahmanovic, Konyaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement