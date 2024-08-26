Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho'dan açıklama - Son Dakika
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Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho'dan açıklama

Konyaspor\'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho\'dan açıklama

Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında kaydettiği 2 serbest vuruş golüyle dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho, Konyaspor'a yardım etmekten ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

26.08.2024 11:00
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Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında kaydettiği 2 serbest vuruş golüyle dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho, "Konyaspor'a, takımıza yardım etmek ve burada olmak mutluluk veriyor" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedrinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı takım ile çıktığı ilk lig maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında frikikten ilk golünü atan Pedrinho, ligin 3. haftasında oynanan Bodrum FK mücadelesinde de frikikten güzel bir gole daha imza attı.

"Buraya gelmekten çok mutluyum"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Pedrinho, Konyaspor'a transfer sürecini anlattı. Konya'ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Konya'ya gelmeden önce bu güzel şehir hakkında bilgim yoktu. Guilherme ile konuştum. Guilherme ile görüştükten sonra Konya projem başladı. Tabii ki buraya gelmekten çok mutluyum, Konya'yı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Konyaspor gibi bir takımda forma giymekten çok mutluyum, çok keyifliyim" şeklinde konuştu.

"Burada bir etki oluşturmak istiyorum"

Trendyol Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 frikik golü atan Pedrinho, her zaman takıma fayda sağlamak için çalışacağını belirtti. Pedrinho, "Elbette çok güzel bir hissiyattı. Konyaspor'a, takımıza yardım etmek ve burada olmak mutluluk veriyor. Konyaspor'a geldiğimde burada bir etki oluşturmak istiyorum. Burada bir pozitif etkim olmasını istiyorum. Antrenmanlarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Geleceğin neler göstereceğini hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Serbest vuruştan goller atmaya devam edeceğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı futbolcular Neymar ve Ronaldo'yu örnek aldığını da sözlerine ekledi.

Son olarak Konya'daki yemek kültürü hakkında konuşan Pedrinho, "Konya mutfağına dair birçok şeyi denedim. Burada en çok sevdiğim yemeğin de kebap ile etliekmek olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedrinho'dan açıklama - Son Dakika

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