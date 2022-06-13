Profesyonel kariyerine 2007'de Zrinjski Mostar Kulübünde başlayan Anicic'in Saraybosna Futbol Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve gerekli görülmesi durumunda sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağı kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 sezon Konyaspor'da oynayan 1989 doğumlu Bosna Hersekli oyuncu Anicic, 8 yıl yurt dışı deneyimi sonrası tekrar ülkesinde top oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'un eski oyuncusu Marin Anicic, Bosna Hersek Futbol Ligi'ne döndü - Son Dakika

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