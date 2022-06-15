Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi - Son Dakika
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Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi

15.06.2022 21:36
Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna'nın en başarılı kulübü Dinamo Kiev'le eşleşti.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna'nın en başarılı kulübü Dinamo Kiev'le eşleşti. Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi İsrail takımı Maccabi Netanya; İttifak Holding Konyaspor'un rakibi ise Belarus takımı BATE Borisov oldu.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçlar 21 Temmuz, rövanşlar da 28 Temmuz tarihinde oynanacak. Medipol Başakşehir'in ilk maçını kendi evinde oynayacakken, İttifak Holding Konyaspor ise ilk maçı için deplasmana gidecek.

Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından ilki 19-20 Temmuz'da; rövanş maçları ise 26-27 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk maçın savaşın sürdüğü Ukrayna yerine nerede oynanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda gruplara kalabilmek için üçüncü tur ve ardından da play-off olmak üzere iki eleme turu daha oynayacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan Avrupa yoluna devam edecek.

Ukrayna'nın en iyisi

Dinamo Kiev, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Ligi'nde oynanan 18 maç sonucu Shakhtar Donetsk'in arkasında iki puan farkla ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Rusya'nın işgali sonrası çıkan savaş nedeniyle tamamlanamayan sezon iptal edilmiş ve herhangi bir takım şampiyon olmamıştı.

1927 yılında başkent Kiev'de kurulan Dinamo Kiev, kazandığı 16 Ukrayna şampiyonluğu, 13 de Sovyetler Birliği şampiyonluğu ile Ukrayna futbolunun en başarılı temsilcisi durumunda.

Bunun haricinde ulusal düzeyde 11 kez Ukrayna Kupası'nı, 9 kez de Sovyetler Kupası'nı müzesine götüren kulüp, 1974-75 ve 1985-86 sezonlarında da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak Sovyetler Birliği'nin Avrupa kupası kazanan ilk kulübü olmuştu.

1975 yılında UEFA Süper Kupa'yı da kaldıran başkent ekibi, 1998/99 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

Lucescu çalıştırıyor

Dinamo Kiev'i, Türkiye'de futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim, Romen teknik direktör Mircea Lucescu çalıştırıyor. Tecrübeli hoca, 2001-02 sezonunda Galatasaray ve 2002-03 sezonunda da Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı, Türkiye Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

76 yaşındaki hoca, ilk kez göreve geldiği 2020-21 sezonunda Kiev ekibini lig şampiyonu yaptı. Ancak onun öncesinde ligin en başarılı ikinci takımı olan Shaktar Donetsk'le sekiz şampiyonluk kazanarak fark yaratan Romen hoca, bu şampiyonlukların altısını üst üste kazandı.

Transfermarkt verilerine göre 24,4 yaş ortalamasına sahip Dinamo Kiev'in kadro değeri ise 97 milyon Euro. Bu Fenerbahçe'nin kadro değerinden yaklaşık 45 milyon Euro daha az.

Kanat oyuncusu Viktor Tsygankov, stoper Ilya Zabarniy ve merkez orta saha Mykola Shaparenko takımın en değerli oyuncuları arasında.

Kulüp geçtiğimiz sezonun başında sol bek Vitaliy Mykolenko'yu 23,5 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Everton'a sattı.

Geçtiğimiz sezon oynanan 18 maçta Tsygankov attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 9 golle Vitaliy Buyalskiy ve 7 golle Denys Garmash da Tsygankov'u takip etti.

Dinamo Kiev, tamamlanamayan lig sonrasında aralarında Galatasaray, Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb gibi takımlar da dahil 17 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Bunların hiçbirinde mağlup olmazken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi
Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi
Dinamo Kiev: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi
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Kaynak: BBC

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