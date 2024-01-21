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Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Nzonzi'nin golüne karşılık Buksa'nın golüyle skor eşitlendi.

Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı
21.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:28
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Antalyaspor ceza sahasından seken topla buluşan Ahmet Oğuz'un sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktasında Buksa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada orta saha çizgisinde topa sahip olan Nzonzi, topu ceza alanına kadar taşıdı. Nzonzi, topu ceza alanı içerisinde koşu yapan Oğulcan'a gönderdiği sırada kaleci Helton müdahale ederek uzaklaştırdı.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunda top uzak köşeden dışarı gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Louka Prip (Cicaldau dk. 84), Oğulcan Ülgün (Moreno dk. 80), Yunus Mallı (Oliveira dk. 80), Çikalleshi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Muric, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Antalyaspor: Helton Leie, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Naldo dk. 82), Güray Vural, Kaluzinski, Bytqi, Safuri (Erdel Rakip dk. 89), Saric (Ufuk Akyol dk. 82), Larsson (Milosevic dk. 90+3), Buksa (Assombalonga dk. 89)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Van de Streek, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Nzonzi (dk. 43) (Konyaspor), Buksa (dk. 69) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Guilherme (Konyaspor), Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Antalyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA
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