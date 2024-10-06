Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlikte - Son Dakika
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Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlikte

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda önemli pozisyonlar yaşandı.

06.10.2024 14:39
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında içerisinde bulunan Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Bazoer'ın pasında topla buluşan Kramer'ın şutu kaleci Berke'de kaldı.

32. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içine hareketlenen Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kurtaradı.

37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Bruno'nun kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çizgide tuttu.

45+5. dakikada Oğulcan'ın pasında topla buluşan Keyta'nın vuruşunda kaleci Berke topu kornere çeldi.

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gözen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Keyta, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Prip, Jevtovic, Ndao, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Fredrik Midtsjö, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Samuel Saiz, Prince Ampem, Gianni Bruno

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Shelvey, Taşkın İlter, Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Boranijasevic (Konyaspor), Samuel Saiz, Fredrik Midtsjö (Eyüpspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlikte - Son Dakika

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