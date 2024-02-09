Konyaspor, Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kaymak'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Hadebe'ye hoş geldin denildi ve başarılar dileyen açıklamalar yapıldı. Hadebe, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

09.02.2024 19:22
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Konyaspor, 28 yaşındaki Zimbabweli stoper Teenage Hadebe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kaymak hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teenage Hadebe'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki Zimbabweli stoper, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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