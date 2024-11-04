Koray Girgin, Yeni Federasyon Başkanı Oldu

Spor

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Koray Girgin seçildi.

The Green Park Hotel'de gerçekleşen genel kurula Koray Girgin tek aday olarak katıldı.

Genel kurulda oy kullanan 118 delegenin 117'sini oyunu alan Girgin, federasyonun yeni başkanı oldu. Seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Camiaya teşekkür eden Girgin, "Bu göreve layık görüldüm için çok gururluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sporcusundan antrenörüne, hakemine kadar herkesin sesine kulak vereceğiz. Yeni dönemde federasyonumuzun gelişimi için birlikte adımlar atacağız. Sizlerden aldığımız güçle federasyonumuzu daha iyi noktalara getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa seçilen Koray Girgin'in yönetiminde şu isimler yer alıyor:

Koray Girgin, Niyazi Kurt, Hasan Aydın, İhsan Görmez, Yakup Cin, Mahmut Talha Sağlıklı, Sait Akdağ, Hakan Soyyılmaz, Tamer Arık, Hakan Özsoy, Zahid Eryılmaz.