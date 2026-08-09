Koray Uygun, U20 Dünya 7'ncisi ve Türkiye Rekortmeni - Son Dakika
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Koray Uygun, U20 Dünya 7'ncisi ve Türkiye Rekortmeni

Koray Uygun, U20 Dünya 7\'ncisi ve Türkiye Rekortmeni
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Koray Uygun, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110m engelde 13.20 ile Türkiye rekoru kırdı.

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil eden milli atlet Koray Uygun, 110 metre engel finalinde 13.20'lik derecesiyle U20 Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi oldu.

5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 110 metre engel branşında mücadele eden Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, seçme turunun ardından çıktığı ilk tur yarışında 13.38'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde de başarılı performansını sürdüren Uygun, güçlü rakipleri arasından sıyrılarak adını finale yazdırdı.

Böylece U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engel finalinde yarışma başarısı gösteren milli sporcu, Türkiye ve Aydın'ı dünya sahnesinde temsil etti. Final yarışında ay-yıldızlı formayla piste çıkan Koray Uygun, 13.20'lik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu kırdı. Bu derecesiyle finali 7'nci sırada tamamlayan Uygun, dünya 7'ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Koray Uygun, Oregon'da kırdığı Türkiye rekoru ve elde ettiği dünya 7'nciliğiyle kariyerinin önemli başarılarından birini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koray Uygun, U20 Dünya 7'ncisi ve Türkiye Rekortmeni - Son Dakika

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