Korfbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korfbol Müsabakaları Sona Erdi

Korfbol Müsabakaları Sona Erdi
07.03.2026 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Korfbol grup müsabakaları tamamlandı, 4 takım Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Bilecik'te yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Spor Faaliyetleri Korfbol Gençler ve Yıldızlar grup müsabakaları tamamlandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Korfbol Gençler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları, 7 ilden 12 okul takımının katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda gençler kategorisinde İstanbul Hayrullah Kefeoğlu Anadolu Lisesi ile Eskişehir Özel Yeniyol Anadolu Lisesi, yıldızlar kategorisinde ise Eskişehir Özel Yeniyol Ortaokulu ile İstanbul İstek Özel Uluğbey Ortaokulu başarılı olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda sporcuların sergilediği performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, müsabakalar fair-play ruhu içerisinde tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlimizde düzenlenen bu önemli organizasyonda farklı illerden gelen sporcularımızın centilmence mücadele etmesi bizleri memnun etti. Sporcularımızın elde ettiği başarıların artarak devam etmesini temenni ediyor, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Korfbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 07:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Korfbol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.