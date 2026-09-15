Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 yenerek ön elemeyi geçti
Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti. Mücadelede ilk üç periyodu önde götüren Körfez Basket, bu sonuçla ön eleme turunda avantaj elde etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti.
Salon: Arena SamElyon
Hakemler: Petar Pesic, Lorenzo Baldini, Edgard Ceccarelli
Körfez Basket: Boo Buie III 11, Filip Barna 16, Jonathan Davis 15, Oscar Cluff 15, Matthew Antonio Mitchell Jr. 8, Alexis Reese 18, Paulius Danusevicius 5, Mert Akay 1, Altan Çamoğlu 2
Başantrenör: Serhan Kavut
Kolossos Rodos: Jordan Barnett 5, Payton Willis 10, Jackson Kreuser 13, Ezra Manjon 15, Devonte Upson 6, Georgios Kamperidis 15, Calvin Harris 6, Tyler Stevenson 2, Nikos Tsiakmas 7
Başantrenör: Aris Lykogiannis
1. Periyot: 26-21 (Körfez Basket lehine)
Devre: 43-41 (Körfez Basket lehine)
3. Periyot: 70-66 (Körfez Basket lehine)
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