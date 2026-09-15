Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 yenerek ön elemeyi geçti - Son Dakika
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Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 yenerek ön elemeyi geçti

Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos\'u 91-79 yenerek ön elemeyi geçti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti. Mücadelede ilk üç periyodu önde götüren Körfez Basket, bu sonuçla ön eleme turunda avantaj elde etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti.

Salon: Arena SamElyon

Hakemler: Petar Pesic, Lorenzo Baldini, Edgard Ceccarelli

Körfez Basket: Boo Buie III 11, Filip Barna 16, Jonathan Davis 15, Oscar Cluff 15, Matthew Antonio Mitchell Jr. 8, Alexis Reese 18, Paulius Danusevicius 5, Mert Akay 1, Altan Çamoğlu 2

Başantrenör: Serhan Kavut

Kolossos Rodos: Jordan Barnett 5, Payton Willis 10, Jackson Kreuser 13, Ezra Manjon 15, Devonte Upson 6, Georgios Kamperidis 15, Calvin Harris 6, Tyler Stevenson 2, Nikos Tsiakmas 7

Başantrenör: Aris Lykogiannis

1. Periyot: 26-21 (Körfez Basket lehine)

Devre: 43-41 (Körfez Basket lehine)

3. Periyot: 70-66 (Körfez Basket lehine)

Kaynak: İHA

Basketbol, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Basket, deplasmanda Kolossos Rodos'u 91-79 yenerek ön elemeyi geçti - Son Dakika

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