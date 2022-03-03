Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak - Son Dakika
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Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak

03.03.2022 10:47
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ve taekwondo eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 105 sporcuya yeni kuşakları verildi.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate ve taekwondo eğitimi gören ve kuşak terfi sınavında başarılı olan 105 sporcuya yeni kuşakları verildi.

Kuşak terfi sınavında başarılı olan öğrencilere yeni kuşak ve sertifikaları takdim edildi. 105 minik sporcunun katıldığı programda; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, birim müdürleri, sporcular ve aileler katıldı.

Tören öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Kuşak terfi töreninde sizlerle bir araya gelerek heyecanınıza ortak olmak istedik. Hedefimiz, daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Ne kadar fazla gencimize ulaşırsak, o kadar mutlu oluyor. Her yaştan çocuğumuz için 16 branşta eğitimler veriyoruz. 4 bini geçen gencimizi sporla buluşturuyoruz. Tabi bunda siz velilerin de büyük emeği var. Çocuklarımızın sporla buluşması, onların hayatını da güzelleştiriyor. Hayatlarına disiplin katıyor, planlı çalışmayı öğretiyor. Bugün de karate ve taekwondo da başarılı 105 öğrencimize yeni kuşaklarını vereceğiz. Renkleri önce beyazdı, sonra yavaş yavaş sarardı. Bir kısmı yeşillendi. Siyahı ve mavisi ile adeta baharda açan çiçek gibi çocuklarımız rengarenk oldu. Biz çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bayrağımızı dalgalandıracak nice başarılara ulaşacaklarına inancım tam. Unutmadan; Sporun derslere de önemli katkısı oluyor. Asla derslerinizi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak
Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak

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Körfez Belediyesi, Gençlerbirliği, Şener Söğüt, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Körfez'de 105 sporcuya yeni kuşak - Son Dakika


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