Körfez’de vefat eden saha komiseri Sayarı anısına minikler futbol şenliği - Son Dakika
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Körfez’de vefat eden saha komiseri Sayarı anısına minikler futbol şenliği

Körfez’de vefat eden saha komiseri Sayarı anısına minikler futbol şenliği
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Körfez Belediyesi'nin düzenlediği minikler futbol şenliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ve TFF saha komiseri Alparslan Ersel Sayarı anısına 13 amatör takımın katılımıyla başladı. Turnuvada kazanan veya kaybeden olmayacak, tüm takımlara kupa ve madalya verilecek.

Körfez'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ve mart ayında vefat eden TFF saha komiseri Alparslan Ersel Sayarı anısına 13 amatör takımın katılımıyla minikler futbol şenliği düzenleniyor.

Körfez Belediyesi tarafından 24 Ağustos'ta Körfez Esentepe Stadı'nda başlayan organizasyona, ilçe genelinde faaliyet gösteren 13 amatör takım katılıyor. "Dostluk ve kaynaşma" temasıyla iki grup halinde oynanan karşılaşmalarda rekabetten ziyade çocukların sportif gelişimi hedefleniyor. Turnuva formatı gereği kazanan ya da kaybeden belirlenmeyecek organizasyonun sonunda, katılan tüm takımlara kupa ve madalya takdim edilecek.

Organizasyonda Körfez Gençlerbirliği, İlimtepe Gençlerbirliği, Körfez Vefaspor, Kirazlıyalıspor, Hereke Yıldızspor, Yeniyalı Barbarosspor, Körfezkentspor, Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor, Körfez Esenspor, Herges Spor, Körfez İlçe Birlikspor ve Çamlıtepespor takımları mücadele ediyor.

Düzenlenen şenlikle, kentte uzun yıllar saha görevlisi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) amatör sporlar saha komiseri olarak hizmet veren, geçen mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alparslan Ersel Sayarı'nın anısı da yaşatılıyor.

Karşılaşmalar, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez’de vefat eden saha komiseri Sayarı anısına minikler futbol şenliği - Son Dakika

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