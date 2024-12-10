Körfez Gençlerbirliği'nden 6 Sporcu Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği'nden 6 Sporcu Milli Takıma Seçildi

Körfez Gençlerbirliği\'nden 6 Sporcu Milli Takıma Seçildi

Körfez Gençlerbirliği SK'dan 6 sporcu, 34. Boğaziçi Karate Şampiyonası için milli takıma davet edildi.

10.12.2024 16:13
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 6 sporcu, milli takıma davet edilerek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda yapılacak ve karatenin en prestijli uluslararası turnuvalarından biri olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 6 sporcu milli takıma davet edildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve Türkiye Karate Federasyonu'nun uluslararası platformda en prestijli ve köklü turnuvalarından biri olan 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Heyecanla beklediğimiz bu organizasyonun bu yıl bizim için anlamı daha da farklı. Bu yıl kulübümüzden 6 genç sporcumuz milli takıma davet edildi. Sporcularımız hem kulübümüzü, ilçemizi hem de temsil ederken, ülkemizin ve şehrimizin de milli gururu oldu. Kulüp olarak şanlı bayrağımızı ve milli formayı taşıyacak gençlerimizle gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kulübümüz sporcuları Hilmi Metehan Toker (10-11 yaş), Kübra Kılınç (12-13 yaş), Leylanur Yıldırım (12-13 yaş), Esmanur Hümeyra Eraslan (12-13 yaş), Kağan Berk Bektaş (12-13 yaş), Yadigar Egin (14-15 yaş)'e ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Körfez Gençlerbirliği SK olarak bizler de her yıl milli takıma sporcu sayımızı artırarak vermenin haklı onurunu yaşıyoruz. Başarılarımızı ve sporcu sayımızı daha da yukarılara çıkarmaya devam edeceğiz" denildi.

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda düzenlenecek. Ülkemizin en köklü uluslararası karate organizasyonu olma özelliğini taşıyan turnuva minik-yıldız, ümit-genç, büyükler, veteranlar ve işitme engelliler kategorilerinde gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği'nden 6 Sporcu Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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