Körfez Gençlerbirliği SK'dan 2. Galibiyet - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği SK'dan 2. Galibiyet

Körfez Gençlerbirliği SK\'dan 2. Galibiyet

Körfez Gençlerbirliği SK, Panterler SK'yi 3-0 yenerek Kocaeli Yıldız Kızlar Ligi'nde 2. galibiyetini aldı.

03.02.2025 11:54
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Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı, Panterler Spor Kulübü takımını 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Kocaeli Yıldız Kızlar Voleybol Ligi maçları devam ediyor. Pazar günü Derince Spor Salonu'nda oynanan maçta, Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol Takımı, Panterler Spor Kulübü takımını 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Körfez ekibi, 25-10, 26-24 ve 25-13 biten setlerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Her iki ekibinde centilmence mücadele ettiği karşılaşmada sahaya dostluk hakimdi. Başantrenör Yağmur Ayvaz ve antrenör Aleyna Dilekmen nezaretinde Asya Akbayrak, Berna Çanakçı, Ecem Türk, Ecrin İrem Kahveci, Elif Taşdemir, Gökçe Bilge Yılman, Larisa Özdemir, Semiha Kayır, Sümeyye Biricik, Zeynep Kahraman ve Zeynep Su Bozkurt'tan oluşan Körfez Gençlerbirliği SK Yıldız Kız Voleybol takımı, yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği SK'dan 2. Galibiyet - Son Dakika

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