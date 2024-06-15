Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı Sporcusu Musa Gasanov A Milli Takımına Seçildi

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi takımı sporcusu Musa Gasanov Ragbi, A mili takımına seçildi.
17 kişilik aday kadro kampına davet edilen Musa Gasanov, kamp sonunda A milli takım son 13 kesin kadrosuna kalmayı başardı. Gasanov, Körfez Gençlerbirliği SK tarihinde elenmeden A milli takım kadrosuna kalan ilk sporcu oldu. Musa Gasanov Ragbi, Hırvatistan'da yapılacak 7'li Ragbi Trophy Büyük Erkekler Şampiyonası'nda yer almayı başardı. - KOCAELİ
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