Korkmaz: En Renkli Takım Bizdik - Son Dakika
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Spor

Korkmaz: En Renkli Takım Bizdik

Korkmaz: En Renkli Takım Bizdik

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, 20 galibiyetle Süper Lig'e çıkamamaktan üzüntü duydu.

10.05.2025 19:27
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- Osman Zeki Korkmaz: "Biz bu ligin en renkli takımıydık"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz:

"1. Lig tarihinin en zorlu geçen sezonuydu"

"Futbol dünyası için futbol üreten bir İstanbulspor olacak"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 20 galibiyet almalarına rağmen direkt Süper Lig'e çıkamadıklarını belirterek, "Biz bu ligin en renkli takımıydık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bir sezonun sonuna geldik hayırlısıyla. Tüm takımlara geçmiş olsun. İki takım direkt şampiyon olarak üst lige çıktı. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Bugün alınan sonuçlar aslında pek çok şeyi belli ediyor, hem play-off hem de ligden düşecek takımlar anlamında. Sadece kendi maçını kazanmanız yeterli değildi. 1. Lig tarihinin en zorlu geçen sezonu diyebiliriz. Yarışın bu kadar son dakikaya kaldığı başka bir sezon ben hatırlamıyorum. Açıkçası bir daha da olacağını zannetmiyorum. Yanılmıyorsam bugün 20. galibiyetimizi aldık. Bu ligde 20 galibiyet alarak bir üst lige direkt olarak çıkamayan başka bir takım belki de yoktur. Bu durumu kendimiz analiz edeceğiz. Lig boyunca 3. bölgede en fazla değer üreten ekip biziz. Başkaları tarafından belki yanlış anlaşılabilir ama biz bu ligin en renkli takımıydık ve bunu transfer yapmadan, harcamadan yaptık. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir gelişim ve yarışma örneği ortaya koydular" diye konuştu.

"Futbol dünyası için futbol üreten bir İstanbulspor olacak"

Play-off'ta tecrübeli bir takım olduklarını dile getiren Korkmaz, "Şimdi başka bir platforma geçiyoruz. Alışkın olduğumuz bir yer. Farklı bir formatta ama sevdiğimiz, tecrübe ettiğimiz bir yer. İlk maçı evimizde oynayacağız. Hem de son haftalarda formda olan Boluspor'a karşı oynayacağız. Onların da çok motive olduklarını biliyorum. Çok daha da motive olacaklarını düşünüyorum. Biz yine pozitif futbol oynayan, önce futbol üreten ve futbol dünyası için futbol üreten bir İstanbulspor olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Korkmaz: En Renkli Takım Bizdik - Son Dakika

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