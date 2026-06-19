Koşabiliyorken Koş Projesi İlgi Topluyor - Son Dakika
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Koşabiliyorken Koş Projesi İlgi Topluyor

19.06.2026 11:13
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Üsküdar'da ücretsiz antrenmanlarla koşu kültürü yaygınlaşıyor, halkın ilgisi artıyor.

Koşabiliyorken Koş Projesi Koordinatörü Aytaç Özbakır, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen koşu antrenmanlarıyla sporseverlere koşuyu sevdirmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporu, sağlıklı yaşamı ve hareketliliği teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi ile her çarşamba akşamı Üsküdar Burhan Felek Atletizm Pisti'nde antrenör eşliğinde koşu antrenmanı yapılıyor.

Aytaç Özbakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nde AA muhabirine projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tesiste birçok aktiviteyi barındırdıklarını belirten Özbakır, şunları söyledi:

"Birçok temel spor eğitimi veriyoruz. Koşu grubumuz, toplumda doğru koşu kültürünü oluşturabilmeyi, çocuklarını spora getiren ailelerin onları beklerken spor yapmalarını sağlayabilmeyi hedefliyor. Birçok koşu grubunun yer aldığı bu projeye katılan gruplara atletizmle alakalı doğru tekniği aktarabilmek için çarşamba akşamları buluşuyoruz. 19.30'da start alıyoruz, 21.15 gibi bitiriyoruz. Katılımcılara performanslarına göre testler uyguluyor ve buna göre koşu grupları oluşturuyoruz. Türkiye'de koşuya olan ilgi hızla artan bir seyir izliyor. İnsanlar bizi görünce aramıza katılmak ve yarışmalara girmek istiyor. Biz de onları aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Doğru koşu kültürünü yaygınlaştırmayı kendimize misyon edindik. Halkı eğitip koşuyu sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özbakır, halka koşuyu sevdirmeye yönelik çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizerek şöyle konuştu

"Gençlik ve Spor Bakanlığının toplumda doğru spor kültürü ve halkın spor gereksinimini yerine getirmeyle alakalı bir işleyişi var. Koşu gruplarımızla birlikte bayrak yarışları yapacağız. Çeşitli yarışmalar koordine ederek sporculara koşuyu öğretip, onları müsabakalarda yarışma seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Vatandaşların projeye ilgisi yoğun

"Koşabiliyorken Koş" projesine sporseverler, yoğun ilgi gösteriyor.

Katılımcılardan Mustafa Sarıtaş, sporun güzelliğini bu projeyle yaşadığını dile getirerek, "2012 yılından beri koşuyorum. Farklı yarışlara da katılıyorum. Sağlığıma çok faydasını gördüm. Bir kalp rahatsızlığı yaşamıştım. Koşunun kalp sağlığına büyük faydası olduğunun böylece farkına vardım." ifadelerini kullandı.

Her sabah 06.00'da spor yapmaya geldiğini kaydeden Ünzile Özdemir, "Birlikte koşuyoruz, bir sürü dost edindim. Atmosfer çok güzel. Kadınlar için de çok güvenli bir spor ortamı var. Sporla kalın, sağlıklı kalın. Çarşamba günleri Aytaç hocayla antrenmana geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koşmaya gelen birçok küçük sporsever, projeye katılmaktan keyif aldıklarını belirterek vatandaşları da koşuya katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Üsküdar, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koşabiliyorken Koş Projesi İlgi Topluyor - Son Dakika

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