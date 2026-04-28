Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na hazır

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, Küçük Erkekler kategorisinde elde ettiği il birinciliğiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takım, hazırlıklarını sürdürürken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı İlyas Doğan ve sporcular elde ettikleri başarıyı paylaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada genç sporcuların heyecanı ve motivasyonu dikkat çekti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yapan Başkan Güler, "İl birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğinize inanıyorum. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi temsil edecek. Takımın hedefi ise bu önemli organizasyonda da başarılı sonuçlar elde etmek. - AYDIN