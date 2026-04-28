Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na hazır

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, Küçük Erkekler kategorisinde elde ettiği il birinciliğiyle önemli bir başarıya imza attı.

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, Küçük Erkekler kategorisinde elde ettiği il birinciliğiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu dereceyle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takım, hazırlıklarını sürdürürken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı İlyas Doğan ve sporcular elde ettikleri başarıyı paylaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada genç sporcuların heyecanı ve motivasyonu dikkat çekti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yapan Başkan Güler, "İl birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğinize inanıyorum. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi temsil edecek. Takımın hedefi ise bu önemli organizasyonda da başarılı sonuçlar elde etmek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 12:18:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.