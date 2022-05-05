Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı - Son Dakika
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Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı

05.05.2022 13:12
Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı

Aydın'ın Köşk ilçesindeki gençler için çalışmalarına devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Koçak Mahallesi'nde yapılacak olan sentetik halı saha yapım çalışmalarına start verdi.

Aydın'ın Köşk ilçesindeki gençler için çalışmalarına devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Koçak Mahallesi'nde yapılacak olan sentetik halı saha yapım çalışmalarına start verdi.

Geçtiğimiz günlerde Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Serdaroğlu, Çarşı, Kızılcayer, Koçak, Ilıdağ ve Ahatlar mahallelerine yapılacak olan 6 yeni sentetik halı saha için protokolü imzalamasının ardından çalışmalara start verdi. İlçeye kazandırılacak olan 6 yeni sentetik halı saha için Serdaroğlu ve Çarşı mahallelerinin ardından şimdide Koçak Mahallesi'nde çalışmalar başladı.

Modern ilçe olma hedefiyle ilçede ilerleyen çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisi ve alanlarının oluşturulduğunu ifade eden Başkan Güler, "İnsanlarımız, gençlerimiz her şeyin en güzeline layık. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Gençler, Köşkümüzün en kıymetli hazinesidir. Koçak İlkokulu arkasında bulunan alanda Koçak, Güzelköy ve Cumadere mahallelerinde ikamet eden gençlerimiz ve futbolseverler için 20 x 40 ebatlarında yeni bir sentetik halı saha yapımı için çalışmalara başladık. Gençlerimize ve futbolseverlere hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı
Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı
Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı
Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı

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Koçak Mahallesi, Nuri Güler, Hisarcık, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köşklü gençler için sentetik halı saha çalışmaları başladı - Son Dakika


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