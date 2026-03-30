Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da milli futbol takımı teknik direktörü Franco Foda, karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundı.

'ŞANSIMIZ YÜZDE 50'

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, tur atlama ihtimalleri hakkında da konuşarak "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

'UZATMALAR VE PENALTILAR İÇİN DE HAZIRIZ'

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

'ŞEHRİN HER YERİNDE BELLİ OLUYOR'

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

'2 GOLÜ HATALARIMIZLA YEDİK'

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.