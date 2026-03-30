Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

30.03.2026 15:49
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye'yi konuk edecek olan Kosova'nın teknik direktörü Franco Foda, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Foda, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtirerek, ''Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak'' dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da milli futbol takımı teknik direktörü Franco Foda, karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundı.

'ŞANSIMIZ YÜZDE 50'

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, tur atlama ihtimalleri hakkında da konuşarak "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

'UZATMALAR VE PENALTILAR İÇİN DE HAZIRIZ'

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

'ŞEHRİN HER YERİNDE BELLİ OLUYOR'

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

'2 GOLÜ HATALARIMIZLA YEDİK'

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
