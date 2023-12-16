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Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi - Son Dakika
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Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi

Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, LDLC ASVEL Villeurbanne'ı mağlup eden maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı ve galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi\'nde haftanın MVP\'si seçildi
16.12.2023 - 16:47,
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Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

33 yaşındaki basketbolcu, Yunan ekibinin deplasmanda LDLC ASVEL Villeurbanne'ı 89-81 mağlup ettiği maçta 12 asistle kariyer rekoru kırarken, galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

Kaynak: AA
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