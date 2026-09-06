Koşukavak, Vanspor beraberliğinin ardından yediği iki golden rahatsız

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Vanspor FK ile 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Savunma tarafını çok iyi hallettiğimizi düşünüyordum. Bu nedenle bugün yediğimiz iki gol beni rahatsız etti." dedi.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk kez taraftarlarının önünde oynadıkları maçta galibiyet almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Maçın ilk bölümünde fazla duygusal ve kontrolsüz oynadıklarını aktaran Koşukavak, yüksek motivasyon ve kazanma arzusunun zaman zaman oyun disiplininin önüne geçtiğini ifade etti.

Yenilen golün ardından panik yaşadıklarını anlatan Koşukavak, 39. dakikada buldukları golle yeniden oyuna ortak olduklarını kaydetti.

Koşukavak, rakibin attığı iki golün de benzer şekilde geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dört haftadır gol yemeyen bir takımın bu kadar kolay iki gol yememesi gerekiyordu. Taç atışından orta geliyor 18'in içine ve aynı şekilde iki gol yiyoruz. Buna çok üzüldüm. Savunma tarafını çok iyi hallettiğimizi düşünüyordum. Bu nedenle bugün yediğimiz iki gol beni rahatsız etti."

İkinci yarıda daha kontrollü oynamaya çalıştıklarını ve formasyon değişikliğine gittiklerini anlatan Koşukavak, maçı kazanmak için oyunu riske ettiklerini söyledi.

Koşukavak, "Direkten dönen top gol olsa maçı kazanabilirdik. Son dakikada rakibin pozisyonu gol olsa kaybedebilirdik. Bıçak sırtı bir maç oynadık. Kaybetmedik ama gönül isterdi ki seyircimize iç saha galibiyeti armağan edelim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki hakem yönetimine de tepki gösteren Koşukavak, rakip oyuncunun yaptığı faullerde yeterli müdahalenin yapılmadığını savundu.

Koşukavak, gelecek haftalarda daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Vanspor FK cephesi

Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç ise oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Maç öncesinde Muğla deplasmanında alınacak bir puanın kendileri için iyi olacağını düşündüğünü belirten Göç, "Ama gelinen süreçte gerçekten arkadaşlarım çok çok iyi oynadı. İyi mücadele ettiler. Talihsiz bir konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var." dedi.

Takıma yeni katılan iki oyuncunun ilk kez forma giydiğini aktaran Göç, futbolcularının fedakarca mücadele ettiğini dile getirdi.

Göç, "Vanspor bundan sonra çok daha iyi bir takım olacak. 2-3 haftadır eksiklerimiz olduğunu söylüyorduk. Bundan sonra hiç mazeretimiz yok. İyi takım olma yolundayız, daha iyi olacağız." diye konuştu.

Muğlaspor deplasmanında iki gol atmanın kolay olmadığını vurgulayan Göç, rakibin oyun kurgusu ve duran toplarına yönelik hafta boyunca çalışma yaptıklarını kaydetti.

Karşılaşmada bekledikleri pozisyonları bulduklarını anlatan Göç, şöyle devam etti:

"İyi pozisyonlar bulduk, iyi de çıktık. Sonlandırabilseydik tabii kırılma noktaları var. Belki penaltı olsa, 2-0'dan sonra rakip demoralize olabilir, farklı skor çıkabilirdi. Kaleci Ekrem'i maçtan sonra da tebrik ettim, kritik kurtarışlar yaptı."

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Göç, taraftarlardan takıma sabır göstermelerini istedi.