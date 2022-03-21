Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe Portekiz Milli Takımı'ndan çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe Portekiz Milli Takımı'ndan çıkartıldı

21.03.2022 22:07
Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe Portekiz Milli Takımı'ndan çıkartıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz'de, Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe lakaplı futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira kadrodan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz'de, Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe lakaplı futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira kadrodan çıkarıldı.

Porto takımda forma giyen 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe'nin kadrodan çıkarıldığını duyuran Portekiz Futbol Federasyonu, bu futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Djalo, 21 yaş altı Portekiz Milli Takımı'na çağırılmıştı.

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un ilk 11'inde defansta düzenli olarak forma giyen Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Ruben Neves'in de yerine Vitor Machado Ferreira (Vitinha) kadroya alınmıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e geldi A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e geldi

A Milli Futbol Takımı, Play Off, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe Portekiz Milli Takımı'ndan çıkartıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe Portekiz Milli Takımı'ndan çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement