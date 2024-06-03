Köy İşlerinde Çalışırken Bocce Antrenmanları Yapan Genç Kız

Spor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Nur Hatun Çavuş, köy işlerinde ailesine yardım ederken hem bocce antrenmanları yapıyor hem de üniversite sınavına hazırlanıyor.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Çavuş, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Antalya'nın Kemer ilçesinde 20-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda altın nokta genç kadınlarda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Taşımalı eğitimden yararlanan Çavuş, köyde ailesine yardım ediyor, okulda boş zamanlarında bocce antrenmanlarına katılıyor ve hedeflediği beden eğitimi bölümünü kazanabilmek için üniversite sınavına hazırlanıyor.

Nur Hatun Çavuş, AA muhabirine, bocceye 7'nci sınıfta hobi olarak başladığını söyledi.

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir sayesinde bu branşta gelişme kaydedip, dereceler almaya başladığını anlatan Çavuş, "Tek isteğim milli takım seçmesini kazanıp Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek. Ailemi ve Gökhan Hocamı gururlandırmak istiyorum." dedi.

Azim ve istekle çalıştıklarını dile getiren Nur Hatun, "Maçlara hangi ciddiyette çıkıyorsak, antrenmanlarımızı da o ciddiyette yapıyoruz. Zorlu hava şartlarında antrenman yapıyoruz. Çünkü antrenman yapabileceğimiz bir spor salonumuz yok. Yağmurlu hava şartlarında çalışamıyoruz. Bu konuda rakiplerimize göre biraz geride kalıyoruz ama bizim için fark etmez. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Azimli ve istekli bir şekilde maçlara çıkıyoruz. Bizim hedeflerimiz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Köyde yaşadığını ve antrenmanlar için okula gelmek zorunda olduğunu aktaran Çavuş, şunları söyledi:

"Antrenmanlarımı teneffüste ve öğle aralarında da yapıyorum. Diğer arkadaşlarıma göre çalışma sürem daha kısıtlı. Burada antrenmanlarımız oluyor ama ben köyde yaşadığım için işlerimiz oluyor, aileme yardım ediyorum ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Derslerime bu sene daha fazla ağırlık vermem gerekiyor. İnşallah bu sene üniversite sınavını kazanacağım. Çünkü benim hedeflerim var. Bu hedeflerimi gerçekleştirmem için çok çalışmam ve pes etmemem gerekiyor. Bizi destekleyenlere en güzel hediyeyi, Türkiye dereceleri getirerek, dünya dereceleri getirerek vermek istiyoruz."

Bozdemir: "Çok çalışkan bir sporcu"

Bocce Milli Takım Antrenörü Bozdemir, Nur Hatun Çavuş'un yurtta kalmadığını, antrenmanlara gidecek vaktinin daha az olmasının dezavantaj oluşturduğunu dile getirdi.

Sporcusunun her fırsatta antrenman yapmaya çalıştığını anlatan Bozdemir, "Bizimle beraber teneffüslerde ve öğlen arasında gelip antrenman yapıyor. Derslerimizde de antrenman yapıyor. Onun haricinde kalan zamanlarını evde antrenman yaparak geçirmek zorunda ve ailesi de destek istiyor. Köy işlerinde annesine yardım etmek zorunda. Çok çalışkan bir sporcu. İsteği milli sporcu olmak, oradan da milli takımla beraber yurt dışına gidip dereceler yapmak. İnşallah üniversite hayatı da istediği gibi olur. Bütün sporcularımızı üniversiteli yapmak, meslek sahibi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Hepsinin Allah yollarını açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.