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Köy okuluna ziyarete giden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu soluğu sahada aldı - Son Dakika

Köy okuluna ziyarete giden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu soluğu sahada aldı

19.02.2022 00:58
Köy okuluna ziyarete giden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu soluğu sahada aldı

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, ziyaret ettiği Karacaören Ortaokulu'nda çocuklarla futbol maçı yaptı.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, ziyaret ettiği Karacaören Ortaokulu'nda çocuklarla futbol maçı yaptı.

Burdur'un Bucak ilçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, bir dizi ziyaret amacıyla Karacaören Köyüne gitti. Burada Karacaören Ortaokulu'nu da ziyaret eden Kaymakam Tanrıkulu o sırada Beden Eğitimi ve Spor dersinde olan 7. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Çocukların isteği üzerine Kaymakam Tanrıkulu, takım elbisesi ve kundura ayakkabısıyla toprak sahada çocuklarla futbol oynadı. O eğlenceli anlar kameralara yansıdı. Futbol maçının ardından Kaymakam Erol Tanrıkulu çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURDUR

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Erol Tanrıkulu, Karacaören, Futbol, Bucak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köy okuluna ziyarete giden Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu soluğu sahada aldı - Son Dakika Spor


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