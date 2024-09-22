Köyceğiz Belediyespor Avrupa Kupası'na Veda Etti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda 37-33 kazandığı ilk maçın rövanşında Bosna Hersek'in RK Leotar takımına 33-28 yenilen Köyceğiz Belediyespor, organizasyona veda etti.
Trebinje şehrindeki SD Milos Mrdic Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda istediği skoru elde edemeyen Köyceğiz Belediyespor, müsabakadan 33-28 mağlup ayrıldı.
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