Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı - Son Dakika
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Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı

01.05.2022 10:36
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel spor ve oyunları Yeni Kapalı Spor Salonunda sergilendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel spor ve oyunları Yeni Kapalı Spor Salonunda sergilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde Dünya Etnospor Konfederasyonunca binicilik, okçuluk, mas güreşi, mangala, 9 taş, ok savaşları, çömlek oyunu ve çemberbaz gibi geleneksel spor ve oyunları sergilenerek, öğrencilerin geleneksel spor ve oyunlarla tanışmaları sağlandı.

Köyceğiz'deki okullar sırasıyla geleneksel spor ve oyunlar sergisini ziyaret ettiler. Öğrenciler geleneksel spor ve oyunları tanımaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler sunuldu. - MUĞLA

Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı
Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de öğrenciler geleneksel spor oyunları ile tanıştı - Son Dakika


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