Köyceğiz\'de Plaj Hentbolu Turnuvası Devam Ediyor!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 1 Temmuz'da başlayan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda 18 üniversite ve 4 açıktan olmak üzere 22 takım 320 sporcu mücadele ediyor. Müsabakalar sabah saat 10.00'da başlıyor 12.00'da tamamlanıyor. Öğleden sonra ise saat 17.00'da başlıyor 20.00'da sona eriyor. Müsabakalarda sporcular sıcak havaya rağmen üstün performans sergiliyorlar. Müsabakalar heyecanla izleniyor. Oyuncular maç saatleri dışında Köyceğiz'i gezme fırsatı buluyor. Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası; 5 Temmuz'da final maçı ve ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA