Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları voleybol müsabakalarında buluştu.
'Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında Köyceğiz ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları arasında oynanan voleybol müsabakası Köyceğiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri arasında Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakayı Köyceğiz idarecileri kazandı. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Köyceğiz'de Voleybol Müsabakası Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?