Köyceğiz Voleybol Kulübü: Güçlü Kadınlar Yetiştiriyor

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güçlü kadınlar yetiştiren Voleybol Kulübü 7'den 77'ye sahada güçlü adımlarla yürüyor.

Köyceğiz Akademi Spor kulübü, 7'den 77'ye her yaştan kadın ve kız çocuğuna kapılarını açarak onlara sahada ve hayatta güçlü olmaları için ilham veriyor. 7 yaşında sahaya ilk adımını atan minik kızlar, sadece voleybol öğrenmiyor; özgüvenle hayallerinin peşinden koşmayı da öğreniyorlar. İlk servis atışlarından büyük turnuvalara kadar uzanan bu yolculukta, her bir sporcuya cesaret aşılanıyor. Kulüp, 7 yaşındaki miniklerden başlayarak, gençler, yetişkinler ve veteran kadınlara kadar her yaş grubuna voleybol eğitimi veriyor.

Kulüp Başkanı Bilge Kınalı; "Köyceğiz Akademi spor kulübü, sahada ter dökmenin ötesinde bir anlam taşıyor. Kadınların dayanışmasını, mücadelesini ve gücünü temsil ediyor. Onlara "Yapabilirsin" demekle kalmıyor; bu cümlenin her harfini sahada birlikte yazıyor. Hedefimiz, sahada güçlü olan kadınların, hayatta da güçlü olmasını sağlamak. Spor, bir özgüven kaynağı. Kız çocuklarımızı küçük yaşta bu özgüvenle tanıştırmak, kadınları ise her yaşta desteklemek bizim için büyük bir mutluluk. Voleybolun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken kulübümüz, kadın dayanışmasını destekleyen etkinlikler düzenliyor. Sporcuların eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda başarılı bireyler olması için çalışmalar sürdürüyor. Kulübümüze şimdiye kadar emek veren, destek olan sponsorlarımıza, yöneticilerimize, antrenörlerimize ve bizleri hiç yalnız bırakmayan ailelerimize teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA