Gelecekte hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen Sportingli yıldız Viktor Gyökeres için sürpriz gelişme yaşandı.
A Bola'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde ilerleme sağlamıştı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arsenal'in ezeli rakiplerinden biri olan Manchester United, İsveçli golcü için devreye girdi.
Haberde, Manchester United'ın Gyökeres için Sporting'e 80 milyon euro civarında bir teklif yaptığı ve transferde anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ancak yıldız oyuncu Gyökeres'in bu anlaşma karşı çıktığı, Sporting yönetimi ile görüşme yaparak Manchester United'a transfer olmayacağını söylediği, kariyerine Arsenal'de devam etmek istediğini dile getirdiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine gözler Gyökeres'in hangi takıma transfer olacağına çevrildi.
Sporting forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta 54 gol atan yıldız golcü, 13 golün de asistini yaptı.
Son Dakika › Spor › Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem - Son Dakika
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