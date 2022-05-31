Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak

31.05.2022 15:34
Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak

Bilecikli rekortmen atlet Orçun Ünalan, Turkcell Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bıraktı.

Bilecikli rekortmen atlet Orçun Ünalan, Turkcell Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bıraktı.

Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U20 Şampiyonası'nda 100 metre kategorisini 10,54 saniyelik derece ile koşan Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, Türkiye Şampiyonu oldu. 6 salise ile 10.60 saniyelik U20 Kolombiya Dünya Şampiyonası barajının üzerine çıkan Ünalan, geçen haftalarda Fransa'daki Gymnasiade turnuvasında üst üste elde ettiği başarılarından dolayı adını uluslararası atletizm otoritelerince de duyurdu. Kendi yaş kategorisinde 100 ve 200 metrelerde söz sahibi olan milli sporcu Ünalan, "Türkiye için ağustos ayında Cali'de koşacağım ve orası tamamen farklı bir atmosfer" dedi.

"Kronometre sayaçlarımı, Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası için tutturacağım"

Fransa'nın Normandiya bölgesinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen Gymnasiade Yarışların'da 3400 sporcu arasında Türkiye bayrağını dalgalandırabildiği için kendisini bir özgüven kattığını ileten başarılı atlet Ünalan, "Hem Türkiye Şampiyonu olduğum için hem de Cali'deki barajı geçtiğim çok mutluyum. Kendimi çok hazır hissediyorum. Bu saatten sonra kronometre sayaçlarımı, Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası için tutturacağım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak
Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek Gülleci Murat Gündüz, Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek Kırıkkaleli milli atlet, U20 Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya sevinci yaşadı Kırıkkaleli milli atlet, U20 Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya sevinci yaşadı
Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dünya Şampiyonası, Kolombiya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:43:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement