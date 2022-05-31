Kronometreler artık Kolombiya için tutulacak

Bilecikli rekortmen atlet Orçun Ünalan, Turkcell Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 10,54 saniye ile koşarak hem Türkiye Şampiyonu oldu hem de Kolombiya'daki U20 Dünya Şampiyonası barajını geride bıraktı.

Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye U20 Şampiyonası'nda 100 metre kategorisini 10,54 saniyelik derece ile koşan Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, Türkiye Şampiyonu oldu. 6 salise ile 10.60 saniyelik U20 Kolombiya Dünya Şampiyonası barajının üzerine çıkan Ünalan, geçen haftalarda Fransa'daki Gymnasiade turnuvasında üst üste elde ettiği başarılarından dolayı adını uluslararası atletizm otoritelerince de duyurdu. Kendi yaş kategorisinde 100 ve 200 metrelerde söz sahibi olan milli sporcu Ünalan, "Türkiye için ağustos ayında Cali'de koşacağım ve orası tamamen farklı bir atmosfer" dedi.

"Kronometre sayaçlarımı, Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası için tutturacağım"

Fransa'nın Normandiya bölgesinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen Gymnasiade Yarışların'da 3400 sporcu arasında Türkiye bayrağını dalgalandırabildiği için kendisini bir özgüven kattığını ileten başarılı atlet Ünalan, "Hem Türkiye Şampiyonu olduğum için hem de Cali'deki barajı geçtiğim çok mutluyum. Kendimi çok hazır hissediyorum. Bu saatten sonra kronometre sayaçlarımı, Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası için tutturacağım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR