Kubilay Alcu Kazakistan\'da 17. Zaferini Elde Etti

MUĞLA Fethiyeli yenilgisiz profesyonel boksör Kubilay Alcu, Kazakistan'da çıktığı kariyerinin 17'nci maçını da nakavtla kazandı. Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olup 3 kemeri elinde bulunduran 30 yaşındaki sporcu, Kazakistan'daki Şampiyonların Tacı Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde rakibi Aroby'i ilk rauntta devirdi. Profesyonel kariyerinde 17'de 17 yapan, ilk raunt nakavtlarıyla dünyaca ünlü Mike Tyson'a benzetilerek uluslararası arenada, "Türk Tyson" olarak anılan Kubilay Alcu, "Beni destekleyen başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ve Fethiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.