Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek

23.02.2022 12:26
Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirmeye devam ediyor.

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı proje kapsamında iki takım kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak. Katılımcılar, kat ettikleri rotayı siteye yükledikçe RedBull.com/sehreizinibirak sitesindeki haritaya rotalar anlık olarak yansıyacak.

KÜBRA DAĞLI'NIN TAKIMIYLA BORA ALTINTAŞ'IN TAKIMI MÜCADELE VERECEK

Dünya şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için harekete geçti. İki Red Bull sporcusu, 'Kırmızı Takım' ve 'Mavi Takım' olmak üzere iki takım oluşturarak, "Şehre İzini Bırak" projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp birinci olmaya çalışacak. Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler projeye kaydolup görevleri yapmaya başlayabiliyor.


Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek
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Satranç turnuvası şampiyonu Bursalı Yağız Satranç turnuvası şampiyonu Bursalı Yağız Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş şehre izlerini bırakacak

Bora Füzesi, Türkiye, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın takımları karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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