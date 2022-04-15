Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor

15.04.2022 12:13

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te yarı final maçlarıyla sürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te yarı final maçlarıyla sürüyor.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 47 kulüpten yaklaşık 1000 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, "Spor şehri Karabük" sloganıyla yola çıktıklarını ve yılın ilk üç ayında 7 bine yakın sporcuyu Karabük'te misafir ettiklerini söyledi.

Yarına kadar Karabük'te 1000'e yakın sporcuyu misafir edeceklerini belirten Güven, çocukların kentin turizm elçisi olacağını ifade etti.

Güven, çocukların akademik başarılarının yanında sportif faaliyetlerde de bulunmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin dört bir yanından 47 kulüp şampiyonaya katıldı. Takımlarımız organizasyondan memnun. Kent olarak bu tür organizasyonları her zaman önemsiyoruz." diye konuştu.

Şampiyona, yarın oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika


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