Küçükemre, Beşiktaş'ın tüm branşlarda en iyi olması için mücadele edeceğini söyledi - Son Dakika
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Küçükemre, Beşiktaş'ın tüm branşlarda en iyi olması için mücadele edeceğini söyledi

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Küçükemre, Beşiktaş\'ın tüm branşlarda en iyi olması için mücadele edeceğini söyledi
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Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim listesinde yer alan Arslan Küçükemre, yönetim kurulu üyeliğine seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. 30 yıldır divan kurulu üyesi olduğunu belirten Küçükemre, ligde bugünün en iyi takımının Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde yer alan isimlerden Arslan Küçükemre, "Ligde bugünün en iyi takımı biziz. Amacımız, Beşiktaş'ımızın tüm branşlarda rakiplerine göre en iyi olması. Her alanda en iyi olabilmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Arslan Küçükemre, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Planlı ve programlı şekilde siyah-beyazlı kulübü her alanda başarıya taşımak istediklerini aktaran Küçükemre, "Yönetim kurulu üyeliğine seçildiğim için mutluyum. 30 yıldır Beşiktaş divan kurulu üyesiyim. Bugüne nasip oldu diyelim. İnşallah yapacaklarımızla Beşiktaş'a iyi hizmetlerde bulunuruz, Beşiktaş'a artı değerler katarız" diye konuştu.

Bu sezon özellikle futbolda iyi bir yapılanmaya gidildiğinin altını çizen Arslan Küçükemre, "Ligde bugünün en iyi takımı biziz. Amacımız, Beşiktaş'ımızın tüm branşlarda rakiplerine göre en iyi olması. Her alanda en iyi olabilmek için mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Serdal AdalıBeşiktaşSporSon Dakika

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