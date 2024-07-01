Kulalı Sporcular Badminton Türkiye Şampiyonasında Başarı Yakaladı

Spor

Çorum'da düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonasın'a katılan Kulalı sporcular son 8'e kalarak bu zamana kadar yapılan turnuvalardaki en iyi derecesini sergiledi.

Antrenör Turhan Güney önderliğinde geçtiğimiz haftalarda Manisa'da düzenlenen 9-11 yaş İl Şampiyonasında tek erkekler tek kızlar, çift erkekler çift kızlar ve mix kategorilerinde derece yapan Kulalı Badminton öğrencileri Çorum'da düzenlenecek olan turnuvalara katılımlara hak kazanmıştı. 26 - 30 Haziran tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonasın'da 256 kız ve 256 erkek öğrenci arasında Kula'yı temsil eden minik sporcularımız 11 yaş altı tek kız ve tek erkek müsabakalarında son 32'ye, 9 yaş altı çift kızlar müsabakalarında bu zamana kadar katılım gösterdikleri turnuvalardaki en yüksek dereceleri olan son 8'e kalarak büyük başarıya imza attılar. Düzenlenen turnuvada 11 yaş altı kategorisinde Süleyman Erdur, Rabianur Karakoç, Betül Nisa Malak, Zeynep Alya Özkara, Elif Karakuş, Batuhan Kapucu, Umutcan Yurt, Fatih Ersöz; 9 yaş altı kategorisinde ise Rasit Poyraz Güçlü, Erva Akdemir, İkra Günnur Gökboya, Hiranur Gökboya, Bayram Doruk Kanlı, Yağmur Ada Akçay isimli öğrencilerimiz yarışarak Kulamızı temsil etti.

Uzun zamandır düzenlenecek olan turnuvalara hazırlanan Antrenör Turhan Güney ve Yardımcı Antrenör Hatice Şizen Kanlı yaptıkları yardımdan dolayı Kula Belediye Başkanlığı, Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kulalı esnaflara teşekkür ettiklerini bildirdi. - MANİSA